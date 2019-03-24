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Авария лайнера Viking Sky: что происходит на борту корабля

У берегов Норвегии у круизного лайнера Viking Sky отказали двигатели. Уже эвакуировали 313 из 1373 людей, находящихся на борту.

Авария лайнера Viking Sky: что происходит на борту корабля

Обновлено 10.27. Круизный лайнер Viking Sky перезапустил 3 из 4 двигателей и направляется в порт Молде.

У берегов Норвегии из лайнера Viking Sky эвакуировали 313 из 1373 людей.

В спасательной операции принимают участие три вертолета. Сейчас ветер ослаб, и ситуация на борту стала спокойнее. 16 людям потребовалась медицинская помощь, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Пока проходит спасательная операция люди, которые находятся на борту лайнера успевают делиться видео аварии.


Напомним, 23 марта во время шторма круизный лайнер Viking Sky подал сигнал бедствия. Высота волн достигала 8-9 метров.

Источник: VG

Фото: 

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