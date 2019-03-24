Біля берегів Норвегії у круїзного лайнера Viking Sky відмовили двигуни. Вже евакуювали 313 з 1373 людей, що знаходяться на борту.

Оновлено 10.27. Круїзний лайнер Viking Sky перезапустив 3 з 4 двигунів і прамує в порт Мольде.

Біля берегів Норвегії з лайнера Viking Sky евакуювали 313 з 1 373 людей.

У рятувальній операції беруть участь три вертольоти. Зараз вітер несильний, і ситуація на борту стала спокійнішою. 16 людям потрібна була медична допомога, троє з них перебувають у важкому стані.

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Поки проходить рятувальна операція люди, які перебувають на борту лайнера встигають ділитися відео аварії.

Нагадаємо, під час шторму круїзний лайнер Viking Sky подав сигнал лиха. Висота хвиль сягала 8-9 метрів.

Джерело: VG

Фото: VERONIKA