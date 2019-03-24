У Ботсвані чоловік після сварки з дружиною викрав літак і направив його на будинок, в якому повинна була знаходитися його дружина.

Під час вечірки чоловік випив забагато алкоголю, після чого почав активно лаятися і навіть битися з дружиною. Гості попросили його покинути приміщення і він пішов.

Але цим справа не закінчилася, розлючений чоловік попрямував до столиці Габороне і викрав літак King Air 200.

Після цього він зателефонував другу, який перебував серед гостей у будинку, і запитав чи там досі його дружина. Після цього чоловік запідозрив недобре і попросив всіх покинути будинок. На той момент там було близько 50 осіб.

Після цього у будинок в’їхав літак. Гостей там вже не було, але пілота-самогубця врятувати не вдалося. Після удару приміщення загорілося, полум’я охопило і припарковані поруч машини.

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До речі, у США у місті Дженсен на сході штату Юта двоє підлітків викрали невеликий літак і пролетіли на ньому 24 км.

Джерело: The Citizen