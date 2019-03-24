В Киеве в Голосеевском районе мужчина по-среди улицы во время ссоры пырнул ножом жену. В результате ранения женщина скончалась.

Смертельное ранение женщине нанес 52-летний муж погибшей, который ранее уже был судим.

Пара вместе прожила 24 года, у них двое общих детей: 16-летний мальчик и 21-летняя девочка.

По словам мужчины, у них часто случались конфликты из-за ее измен. В ночь с 23 на 24 марта мужчина пошел в заведение с игровыми автоматами. Спустя какое-то время женщина пришла в заведение и начала выяснять отношения с мужем.

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После чего женщина направилась на улицу.

По словам подозреваемого, когда он выбежал за ней, то увидел рядом с женой неизвестного, который убежал, а женщина упала на землю и умерла.

Мужа погибшей задержали правоохранители и сообщили ему о подозрении в убийстве. Все детали инцидента будет устанавливать следствие.

Ранее Факты ICTV писали, что на обочине дороги в Яготинском районе Киевской области обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.