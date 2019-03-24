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Жестоко убил и сжег тело: под Киевом нашли обгорелый труп таксиста

В Киевской области мужчина убил водителя Uber из-за денег. Он хотел продать запчасти авто.

Жестоко убил и сжег тело: под Киевом нашли обгорелый труп таксиста

Гражданин Белоруссии сначала жестоко убил водителя Uber, а потом вывез его тело и спалил, чтобы и следов не осталось.

Обгоревший труп мужчина возле автодороги в Яготинском районе Киевской области нашла 73-летняя женщина и сообщила в полицию.

На следующий день в участок обратилась женщина, которая сообщила о пропаже мужа, который работал таксистом.

Оказывается, что мотивом убийства послужили деньги. Мужчина хотел завладеть автомобилем для последующей продажи запчастей.

Подозреваемый задержан. Он находился в розыске в своей стране за мошенничество, а в последнее время проживал в Киев.

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К слову, в Киеве в Голосеевском районе мужчина по-среди улицы во время ссоры пырнул ножом жену. В результате ранения женщина скончалась.

Источник: Вячеслав Аброськин

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