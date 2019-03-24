У Київській області чоловік вбив водія Uber через гроші. Він хотів продати запчастини авто.

Громадянин Білорусії спочатку жорстоко вбив водія Uber, а потім вивіз його тіло і спалив, щоб і сліду не залишилося.

Обгорілий труп чоловік біля автодороги в Яготинському районі Київської області знайшла 73-річна жінка і повідомила у поліцію.

Наступного дня до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення чоловіка, який працював таксистом.

Виявляється, що мотивом вбивства послужили гроші. Чоловік хотів заволодіти автомобілем для подальшого продажу запчастин.

Підозрюваний затриманий. Він знаходився у розшуку у своїй країні за шахрайство, а останнім часом проживав у Києві.

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До речі, у Києві в Голосіївському районі чоловік по-серед вулиці під час сварки штрикнув ножем дружину. Внаслідок поранення жінка померла.

Джерело: В’ячеслав Аброськін