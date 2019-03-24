PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Жорстоко вбив і спалив тіло: під Києвом знайшли обгорілий труп таксиста

У Київській області чоловік вбив водія Uber через гроші. Він хотів продати запчастини авто.

Жорстоко вбив і спалив тіло: під Києвом знайшли обгорілий труп таксиста

Громадянин Білорусії спочатку жорстоко вбив водія Uber, а потім вивіз його тіло і спалив, щоб і сліду не залишилося.

Обгорілий труп чоловік біля автодороги в Яготинському районі Київської області знайшла 73-річна жінка і повідомила у поліцію.

Наступного дня до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення чоловіка, який працював таксистом.

Виявляється, що мотивом вбивства послужили гроші. Чоловік хотів заволодіти автомобілем для подальшого продажу запчастин.

Підозрюваний затриманий. Він знаходився у розшуку у своїй країні за шахрайство, а останнім часом проживав у Києві.

ÐÐ° Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ: 1 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº, ÑÐ°ÑÑÑ ÑÐµÐ»Ð° ÐºÑÑÐ¿Ð½ÑÐ¼ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ ÑÐµÐºÑÑ

Читайте: На Одещині на ворота приватного будинку повісили гранату

До речі, у Києві в Голосіївському районі чоловік по-серед вулиці під час сварки штрикнув ножем дружину. Внаслідок поранення жінка померла.

Джерело: В’ячеслав Аброськін

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві чоловік зарізав дружину посеред вулиці
У поліетилені та килимі: під Києвом знайшли обгорілий труп чоловіка
Вибиті зуби і калюжі крові: в Сумах чоловік забив на смерть матір
У Києві жорстоко вбили українського військового
У Києві чоловік випадково застрелив матір. Йому загрожує до 5 років в’язниці
Поліція оббризкала сама себе сльозогінним газом під час протестів у Болгарії
У Львівській області прикордонник застрелив свого колегу
Вбивство військового під Харковом: затримані троє підлітків і дівчина
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка