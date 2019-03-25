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Бросали бутылки с зажигательной смесью: в Ивано-Франковске напали на табор ромов

В ночь на 25 марта на берегу реки Быстрицы в Ивано-Франсковске произошел пожар в таборе ромов.

Бросали бутылки с зажигательной смесью: в Ивано-Франковске напали на табор ромов

На берегу реки Быстрицы в Ивано-Франсковске горел табор ромов.

Пожар произошел в двух деревянных временных зданий на площади 25 м. кв., каждый.

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По словам ромов, более десятка неизвестных, которые были одеты в темную одежду, напали на табор.

Они бросали бутылки с зажигательной смесью, от которых и произошло возгорание.

Пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в районе Русановских садов группа ромов с битами напала на прохожего.

Источник: Ивано-Франкоская областная государственная администрация, Галка

Фото: Репортер

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