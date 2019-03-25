У ніч на 25 березня на березі річки Бистриці у Івано-Франськовську сталася пожежа в таборі ромів.
На березі річки Бистриці у Івано-Франськівську горів табір ромів.
Пожежа сталася в двох дерев’яних тимчасових будівелях на площі 25 м. кв., кожен.
Дивіться: “Роботи нема”. Роми змушують дітей з 5 років працювати і їсти на звалищі
За словами ромів, більше десятка невідомих, які були одягнені в темний одяг, напали на табір.
Вони кидали пляшки із запальною сумішшю, від яких і сталося загоряння.
Постраждалих немає.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в районі Русанівських садів група ромів з битами напала на перехожого.
Джерело: Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Галка
Фото: Репортер
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+