У ніч на 25 березня на березі річки Бистриці у Івано-Франськовську сталася пожежа в таборі ромів.

На березі річки Бистриці у Івано-Франськівську горів табір ромів.

Пожежа сталася в двох дерев’яних тимчасових будівелях на площі 25 м. кв., кожен.

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За словами ромів, більше десятка невідомих, які були одягнені в темний одяг, напали на табір.

Вони кидали пляшки із запальною сумішшю, від яких і сталося загоряння.

Постраждалих немає.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в районі Русанівських садів група ромів з битами напала на перехожого.

Джерело: Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Галка

Фото: Репортер