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Собака нашла пропавшую женщину, которая просидела два дня в колодце

В Днепре собака спасателей нашел женщину, которая пробыла в колодце двое суток.

Собака нашла пропавшую женщину, которая просидела два дня в колодце

В городе Днепр работники ГСЧС спасли исчезнувшую женщину, которая два дня просидела в колодце. Спасатели с помощью лестницы и веревки вытащили 67-летнюю пенсионерку и передали работникам скорой медицинской помощи.

22 марта во время рабочего дня пенсионерка исчезла и ее не могли найти двое суток. Найти женщину помогла собака спасателей на имя Спарки. Пенсионерка просидела в ловушке двое суток, но была в сознании.

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К спасательной операции привлекли пять человек личного состава и одну пожарную машину.

Напомним, до 2022 года в Украине создадут Единую авиационную систему ГСЧС, состоящей из 55 вертолетов.

Источник: ГСЧС

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