Собака нашла пропавшую женщину, которая просидела два дня в колодце
В Днепре собака спасателей нашел женщину, которая пробыла в колодце двое суток.
В городе Днепр работники ГСЧС спасли исчезнувшую женщину, которая два дня просидела в колодце. Спасатели с помощью лестницы и веревки вытащили 67-летнюю пенсионерку и передали работникам скорой медицинской помощи.
22 марта во время рабочего дня пенсионерка исчезла и ее не могли найти двое суток. Найти женщину помогла собака спасателей на имя Спарки. Пенсионерка просидела в ловушке двое суток, но была в сознании.