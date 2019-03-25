У Дніпрі собака рятувальників знайшов жінку, яка пробула в колодязі дві доби.

У місті Дніпро працівники ДСНС врятували зниклу жінку, яка два дні просиділа в колодязі. Рятувальники за допомогою драбини та мотузки витягнули 67-річну пенсіонерку та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

22 березня під час робочого дня пенсіонерка зникла і її не могли знайти дві доби. Відшукати жінку допоміг собака рятувальників на ім’я Спаркі. Постраждала була в свідомості, хоча просиділа в пастці більше двох діб.

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До рятувальної операції залучили п’ять працівників особового складу та одну пожежну машину.

Нагадаємо, до 2022 року в Україні створять Єдину авіаційну систему ДСНС, яка складатиметься з 55 вертольотів.