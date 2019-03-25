Собака знайшов зниклу жінку, яка просиділа два дні у колодязі
У Дніпрі собака рятувальників знайшов жінку, яка пробула в колодязі дві доби.
У місті Дніпро працівники ДСНС врятували зниклу жінку, яка два дні просиділа в колодязі. Рятувальники за допомогою драбини та мотузки витягнули 67-річну пенсіонерку та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
22 березня під час робочого дня пенсіонерка зникла і її не могли знайти дві доби. Відшукати жінку допоміг собака рятувальників на ім’я Спаркі. Постраждала була в свідомості, хоча просиділа в пастці більше двох діб.