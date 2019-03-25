PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Собака знайшов зниклу жінку, яка просиділа два дні у колодязі

У Дніпрі собака рятувальників знайшов жінку, яка пробула в колодязі дві доби.

Собака знайшов зниклу жінку, яка просиділа два дні у колодязі

У місті Дніпро працівники ДСНС врятували зниклу жінку, яка два дні просиділа в колодязі.  Рятувальники за допомогою драбини та мотузки витягнули 67-річну пенсіонерку та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

22 березня під час робочого дня пенсіонерка зникла і її не могли знайти дві доби. Відшукати жінку допоміг собака рятувальників на ім’я Спаркі. Постраждала була в свідомості, хоча просиділа в пастці більше двох діб.

Читайте: Лежала в авто: на кордоні собака знайшла вибухівку

 До рятувальної операції залучили п’ять працівників особового складу та одну пожежну машину.

Нагадаємо, до 2022 року в Україні створять Єдину авіаційну систему ДСНС, яка складатиметься з 55 вертольотів.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Полтавщині перекинувся човен, доля 4 людей невідома
Пожежа в гімназії Дніпра: уроки скасували
Юрій Голик: Запрацювали габаритно-вагові комплекси на в’їздах у Дніпро
У школі Дніпра масово захворіли діти – півтисячі учнів не вийшли на навчання
Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка протаранила позашляховик
Повалені дерева і перші смерті: наслідки урагану в Україні
Під Львовом другий день горить сміттєзвалище
Ураган на Житомирщині: зірваний дах вбив жінку та травмував її доньку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка