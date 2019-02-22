До 2022 року в Україні створять Єдину авіаційну систему, яка складатиметься з 55 вертольотів.

До 2022 року в Україні створять Єдину авіаційну систему, яка складатиметься з 55 вертольотів, повідомив перший заступник МВС Сергій Яровий, передає прес-служба відомства.

За його словами, у Ніжині, де дислокується Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, побудували ще чотири ангари.

Тут буде реалізований проект по створенню Системи авіаційної безпеки МВС, який до 2022 року передбачає придбання 55 вертольотів.

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На початку 2019 року ДСНС і Нацгвардія вже отримали два вертольоти H225 Super Puma. Цього року очікується надходження ще трьох вертольотів.

Також він зазначив, що в Ніжині є сервісний центр, де обслуговуватимуться всі авіаційні засоби України.

На базі створять координаційний центр, який оперативно формуватиме наряди і направлятиме вертольоти на виконання завдань.

Сьогодні авіазагін може виконувати всі завдання.

Яровий зазначив, що в авіазагоні працює вже 1 тис. осіб. Йде професійна підготовка технічного персоналу і вже вісім пілотів пройшли спеціальні навчання у Франції.

















В Україні створять Єдину авіаційну систему ДСНС з 55 вертольотів / 4 фотографии

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Фото: МВС