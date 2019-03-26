В одном из сел Житомирской области повесилась 16-летняя девушка после ссоры с матерью своего парня.

В Житомирской области ученицу 10 класса нашли повешенной дома.

Погибшая проживала с отцом и двумя братьями, мать девушки умерла.

16-летняя девушка некоторое время гостила у знакомого 1998 года рождения, а домой вернулась в воскресенье. Погибшая пожаловалась отцу, что она поссорилась с матерью парня.

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– 25 марта старший брат и отец нашли в доме предсмертную записку, оставленную девушкой, а потом обнаружили в подсобном помещении и ее тело, – рассказали в ГУ НП в Житомирской области.

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