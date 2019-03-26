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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині школярка повісилась після сварки з матір’ю хлопця

В одному із сіл Житомирської області повісилася 16-річна дівчина після сварки з матір’ю свого хлопця.

На Житомирщині школярка повісилась після сварки з матір’ю хлопця

На Житомирщині ученицю 10 класу знайшли повішеною вдома.

Загиблої проживала з батьком та двома братами, мати дівчини померла.

16-річна дівчина деякий час гостювала у знайомого 1998 року народження, а додому повернулася у неділю. Загибла поскаржилася батькові, що вона посварилася з матір’ю хлопця.

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– 25 березня старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили у підсобному приміщенні і її тіло, – розповіли у ГУ НП у Житомирській області.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Грунь (Сумська область) чоловік вдарив ножем колишню дружину, а після сів у машину і на величезній швидкості врізався у дерево.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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