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В Киеве в цветочном магазине повесился продавец – ему угрожали

В круглосуточном цветочном ларьке на улице Елены Телиги в Киеве сегодня ночью обнаружили труп мужчины с петлей на шее.

У Києві в квітковому магазині повісився продавець

Тело 28-летнего продавца цветов находилось внутри магазина.

Его нашли после того, как в полицию поступил вызов о пропаже мужчины.

Ларек был закрыт, когда же правоохранители просветили фонарем витрину МАФа, то увидели мужчину, висящего в петле.

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Рядом с трупом лежала записка: “Извините, что подвел”.

По словам хозяйки магазина, у мужчины были проблемы – он взял цветы в долг и ему угрожали убийством, если не вернет деньги.

Она также сообщила, что за день до трагедии мужчина сказал ей: “Завтра я повешусь”.

Больше станет известно после расследования.

 

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В Киеве в цветочном магазине повесился продавец – ему угрожали / 2 фотографии

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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