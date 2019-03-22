В круглосуточном цветочном ларьке на улице Елены Телиги в Киеве сегодня ночью обнаружили труп мужчины с петлей на шее.
Тело 28-летнего продавца цветов находилось внутри магазина.
Его нашли после того, как в полицию поступил вызов о пропаже мужчины.
Ларек был закрыт, когда же правоохранители просветили фонарем витрину МАФа, то увидели мужчину, висящего в петле.
Читайте: В Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа
Рядом с трупом лежала записка: “Извините, что подвел”.
По словам хозяйки магазина, у мужчины были проблемы – он взял цветы в долг и ему угрожали убийством, если не вернет деньги.
Она также сообщила, что за день до трагедии мужчина сказал ей: “Завтра я повешусь”.
Больше станет известно после расследования.
В Киеве в цветочном магазине повесился продавец – ему угрожали / 2 фотографии
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+