В пригороде Стокгольма прогремел взрыв. В результате чего пострадали пять человек.
Взрыв прогремел в промышленной зоне Стокгольма.В результате чего пострадали пять человек, двоих из которых госпитализировали.
– Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла, – сказал представитель полиции Фредрик Андерссон.
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Причины взрыва пока не установили.
От взрыва пострадали соседние здания и несколько автомобилей.
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Ранее Факты ICTV писали, что в Амстердаме (Нидерланды) прогремел взрыв на одной из станций метро.