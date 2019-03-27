В пригороде Стокгольма прогремел взрыв. В результате чего пострадали пять человек.

Взрыв прогремел в промышленной зоне Стокгольма.В результате чего пострадали пять человек, двоих из которых госпитализировали.

– Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла, – сказал представитель полиции Фредрик Андерссон.

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Причины взрыва пока не установили.

От взрыва пострадали соседние здания и несколько автомобилей.

Ранее Факты ICTV писали, что в Амстердаме (Нидерланды) прогремел взрыв на одной из станций метро.