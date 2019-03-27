У передмісті Стокгольма прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Вибух прогримів у промисловій зоні Стокгольма.Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, двох з яких госпіталізували.

– Кілька осіб перебувають у стані шоку, у одного потерпілого рани через скло, – сказав представник поліції Фредрік Андерссон.

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Причини вибуху поки не встановили.

Від вибуху постраждали сусідні будівлі і кілька автомобілів.

Раніше Факти ICTV писали, що в Амстердамі (Нідерланди) прогримів вибух на одній зі станцій метро.