У передмісті Стокгольма прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.
Вибух прогримів у промисловій зоні Стокгольма.Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, двох з яких госпіталізували.
– Кілька осіб перебувають у стані шоку, у одного потерпілого рани через скло, – сказав представник поліції Фредрік Андерссон.
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Причини вибуху поки не встановили.
Від вибуху постраждали сусідні будівлі і кілька автомобілів.
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Раніше Факти ICTV писали, що в Амстердамі (Нідерланди) прогримів вибух на одній зі станцій метро.