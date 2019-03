Еще 640 человек ранены и находятся в больницах, 32 из них – в критическом состоянии.

После взрыва на заводе в Китае сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 2,2 балла по шкале Рихтера.

Разрушены несколько заводских зданий. В жилых домах, которые находятся в нескольких километрах от предприятия, вылетели окна.

В детсаду, расположенном примерно в километре от завода, некоторые дети получили ранения, их госпитализировали.

С места взрыва эвакуированы более 3 тыс. человек.

Китайское МЧС направило группу экспертов на место, они установят причину взрыва.

Latest on the chemical plant explosion in East China’s Yancheng:

-people in charge were detained pic.twitter.com/xhWjf7UavT

— Global Times (@globaltimesnews) 22 марта 2019 г.