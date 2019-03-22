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Факты / Происшествия

Взрыв химзавода в Китае: почти 50 погибших, сотни пострадавших

Количество жертв после взрыва на химзаводе компании Tianjiayi Chemical Co. в китайском городе Янчэн, который произошел вечером 21 марта, увеличилось до 47 человек.

Вибух хімзаводу в Китаї

Еще 640 человек ранены и находятся в больницах, 32 из них – в критическом состоянии.

После взрыва на заводе в Китае сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 2,2 балла по шкале Рихтера.

Разрушены несколько заводских зданий. В жилых домах, которые находятся в нескольких километрах от предприятия, вылетели окна.

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В детсаду, расположенном примерно в километре от завода, некоторые дети получили ранения, их госпитализировали.

С места взрыва эвакуированы более 3 тыс. человек.

Китайское МЧС направило группу экспертов на место, они установят причину взрыва.

 

Ранее сообщалось, что из-за взрыва завода в городе Янчэн в Китае погибли шесть человек и 30 – получили ранения.

ИсточникChina Daily

Фото: cкрин видео CGTN

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