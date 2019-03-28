В Сиэтле (США) мужчина устроил стрельбу на улице, а затем спровоцировал ДТП. В результате чего погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В Сиэтле (США) 33-летний мужчина вышел из дома, попытался угнать авто, ранив 56-летнюю женщину-водителя.

После чего он открыл стрельбу по автобусу, в котором находились 12 пассажиров. В результате чего погиб 53-летний водитель.

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Затем стрелок, выстрелив по водителю, угнал другой автомобиль, на котором протаранил другую машину. В результате чего погиб 70-летний мужчина, который находился за рулем.

Ранее Факты ICTV писали, что в Стокгольма прогремел взрыв. В результате чего пострадали пять человек.

Фото: Seattle Police Dept.‏

Источник: Seattle Times.