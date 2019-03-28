У Сіетлі (США) чоловік влаштував стрілянину на вулиці, а потім спровокував ДТП. Внаслідок чого загинули дві людини, ще двоє перебувають у важкому стані.

У Сіетлі (США) 33-річний чоловік вийшов з дому, спробував викрасти авто, поранивши 56-річну жінку-водія.

Після чого він відкрив стрілянину по автобусу, в якому знаходилися 12 пасажирів. Внаслідок чого загинув 53-річний водій.

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Потім чоловік, вистріливши по водієві, викрав автомобіль, на якому протаранив іншу машину. Внаслідок чого загинув 70-річний чоловік, який перебував за кермом.

Раніше Факти ICTV писали, що у Стокгольма прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Фото: Seattle Police Dept.‏

Джерело: Seattle Times.