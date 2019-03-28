В Кропивницком во время пожара пострадали четыре человека.

Во время пожара в Кропивницком на автостоянке пострадали четыре человека. Они находятся в Кировоградской областной больнице.

Больше всего пострадал водитель автоцистерны. Он находится с ожогами в реанимации. Спасатели и инженер заправки находятся в ожоговом отделении со средней степенью ожогов.

Кроме того, во время пожара были уничтожены 18 автомобилей.

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Местные власти обещают восстановить подачу электроэнергии в микрорайон Ковалевка до конца дня.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Кировоградской области, полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Напомним, взрывы в Кропивницком возникли на открытой автостоянке ООО Татиус в автоцистернах для сжиженного газа.

Причина пожара устанавливается.