27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

На улице Киевской в Кропивницком взорвалась газовая заправка.

Горят пять грузовиков, 10 легковых автомобилей и кровля и двухэтажном здании, что находится рядом.

В социальных сетях жители города пишут, что слышали взрывы и видели зарево в разных районах.

Также в домах квартир, которые находились рядом, были выбиты окна взрывной волной.

Отмечается, что возле заправки были припаркованы грузовики дальнобойщиков.

На место прибыли спасатели и пять бригад скорой помощи.

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В результате происшествия микрорайон Ковалевка остался без электроэнергии.

По словам мэра Андрея Райковича, пострадали двое пожарных. Они доставлены в больницу с ожогами.

Спасатели локализовали пожар, местным жителям ничего не угрожает.

– В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу, – отметили в ГСЧС.

К тушению привлечено 60 пожарников и 15 единиц техники ГСЧС.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал Украинской правде, что пострадали двое сотрудников ГСЧС и водитель газовоза, который находится в тяжелом состоянии в реанимации.

























В Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов / 6 фотографий

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