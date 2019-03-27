27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.
На улице Киевской в Кропивницком взорвалась газовая заправка.
Горят пять грузовиков, 10 легковых автомобилей и кровля и двухэтажном здании, что находится рядом.
В социальных сетях жители города пишут, что слышали взрывы и видели зарево в разных районах.
Также в домах квартир, которые находились рядом, были выбиты окна взрывной волной.
Отмечается, что возле заправки были припаркованы грузовики дальнобойщиков.
На место прибыли спасатели и пять бригад скорой помощи.
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В результате происшествия микрорайон Ковалевка остался без электроэнергии.
По словам мэра Андрея Райковича, пострадали двое пожарных. Они доставлены в больницу с ожогами.
Спасатели локализовали пожар, местным жителям ничего не угрожает.
– В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу, – отметили в ГСЧС.
К тушению привлечено 60 пожарников и 15 единиц техники ГСЧС.
Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал Украинской правде, что пострадали двое сотрудников ГСЧС и водитель газовоза, который находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее в оккупированном Донецке прогремели три взрыва, один из которых неподалеку от резиденции ОБСЕ.