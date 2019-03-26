На северо-западе Италии из-за высокой температуры загорелась растительность.

Неподалеку итальянского города Коголето, на северо-западе страны, загорелся лес.

Сильные порывы ветра, которые достигали 100 км/ч, способствовали распространению огня.

Несмотря на то, что власти перекрыли часть дороги между Варацце и Аренцано, часть автомобилей все же попала в ловушку. Они остановились у выезда из тоннеля, перед которым была стена огня. Обошлось без пострадавших.

Спасатели эвакуировали из опасного района 50 семей.

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Огонь уничтожил 12 гектаров растительности. Угрозы населению нет.

Метеорологи предупреждают, что при отсутствии дождей, риск возникновения лесных пожаров возрастет.

Ранее Факты ICTV писали о масштабном пожаре в Киеве на Демеевском рынке.

Источник: Sky TG24

Фото: Ettore Muliari