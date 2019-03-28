У Кропивницькому під час пожежі постраждали четверо людей.

Під час пожежі у Кропивницькому на автостоянці постраждали четверо людей. Вони знаходяться в Кіровоградській обласній лікарні.

Найбільше постраждав водій автоцистерни. Він знаходиться з опіками в реанімації. Рятувальники та інженер заправки знаходяться в опіковому відділені з середнім ступенем опіків.

Крім того, під час пожежі було знищено 18 автомобілів.

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Місцева влада обіцяє відновити подачу електроенергії в мікрорайон Ковалівка до кінця дня.

Нагадаємо, пожежа у Кропивницькому з подальшими вибухами виникла на відкритій автостоянці ТОВ Татіус у автоцистернах для зрідженого газу.

Причина пожежі встановлюється.