У Кропивницькому під час пожежі постраждали четверо людей.
Під час пожежі у Кропивницькому на автостоянці постраждали четверо людей. Вони знаходяться в Кіровоградській обласній лікарні.
Найбільше постраждав водій автоцистерни. Він знаходиться з опіками в реанімації. Рятувальники та інженер заправки знаходяться в опіковому відділені з середнім ступенем опіків.
Крім того, під час пожежі було знищено 18 автомобілів.
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Місцева влада обіцяє відновити подачу електроенергії в мікрорайон Ковалівка до кінця дня.
Нагадаємо, пожежа у Кропивницькому з подальшими вибухами виникла на відкритій автостоянці ТОВ Татіус у автоцистернах для зрідженого газу.
Причина пожежі встановлюється.
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