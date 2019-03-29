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Факти / Надзвичайні події

Гнав і маневрував: у Києві авто вилетіло на тротуар і врізалося у стовп

Сьогодні близько 21.50 на Північному мосту сталася страшна ДТП, у результаті якої загинула людина, ще двоє у важкому стані.

Гнав і маневрував: у Києві авто вилетіло на тротуар і врізалося у стовп

У Києві ДТП сталася через перевищення швидкості.

За словами свідка аварії, коли він їхав близько 100 км/год, його обігнав автомобіль Subaru Legacy і через мить влетів на тротуар у знак пішохідного переходу та електроопору.

Водій робив небезпечне маневрування рядами та не впорався з кермуванням.

У салоні авто знаходилося три людини. На жаль, одна із них від отриманих травм загинула на місці, а двох інших у важкому стані відвезли до лікарні.

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Гнав і маневрував: у Києві авто вилетіло на тротуар і врізалося у стовп / 2 фотографии

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До речі, у Києві на бульварі Кольцова, 15 бензовоз збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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