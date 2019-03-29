Сьогодні близько 21.50 на Північному мосту сталася страшна ДТП, у результаті якої загинула людина, ще двоє у важкому стані.
У Києві ДТП сталася через перевищення швидкості.
За словами свідка аварії, коли він їхав близько 100 км/год, його обігнав автомобіль Subaru Legacy і через мить влетів на тротуар у знак пішохідного переходу та електроопору.
Водій робив небезпечне маневрування рядами та не впорався з кермуванням.
У салоні авто знаходилося три людини. На жаль, одна із них від отриманих травм загинула на місці, а двох інших у важкому стані відвезли до лікарні.
Гнав і маневрував: у Києві авто вилетіло на тротуар і врізалося у стовп / 2 фотографии
Читайте: У США чоловік розстріляв автобус та влаштував смертельне ДТП
До речі, у Києві на бульварі Кольцова, 15 бензовоз збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+