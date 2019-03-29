В Киеве на бульваре Кольцова, 15 бензовоз сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

29 марта около 17.00 в Киеве на Борщаговке произошло трагическое ДТП. На бульваре Кольцова, 15 бензовоз насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в несанкционированном месте.

Правоохранители отмечают, что водитель бензовоза стоял на дороге на красном сигнале светофора.

В это время 45-летний мужчина решил сократить свой путь на рынок. Он не воспользовался пешеходным переходом, который находился недалеко, а начал переходить дорогу перед бензовозом.

















ДТП на Борщаговке: бензовоз переехал пешехода / 4 фотографии

Когда на светофоре загорелся зеленый свет для машин, бензовоз начал ехать. Водитель габаритного бензовоза не видел мужчину, который переходил дорогу, поэтому переехал пешехода несколькими парами колес.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а медикам, которые прибыли на место происшествия, осталось только констатировать смерть.

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