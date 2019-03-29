В Днепропетровской области в Покровском районе в жилом доме прогремел взрыв.

В результате взрыва в частном доме пострадал мужчина, хозяин дома. Его доставили в больницу, состояние стабильное. У мужчины диагностировали закрытую черепно мозговую травму, ушиб головного мозга, термические ожоги.

Здание полностью разрушено. При этом взрывная волна повредила еще три дома.

Взрыв произошел около четырех часов вечера. Причина пока остается не известной. В полиции отмечают, что это похоже на бытовой газ. Взрыв не сопровождался пожаром.

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К слову, 27 марта на улице Киевской в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.