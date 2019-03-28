PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Взрыв на полигоне в Черниговской области – пострадал военный

На военном полигоне в Черниговской области произошел взрыв неизвестного предмета.

ЗСУ

В пгт Гончаровское (Черниговская область) военные нашли неизвестную взрывчатку. Они нарушили правила безопасности и обращения с взрывчатыми предметами, в результате чего произошел взрыв, сообщает оперативное командование Північ в Facebook.

Один из военных взял взрывчатку в руки и швырнул ее, после чего и произошел взрыв. В результате происшествия один человек получил ранения средней тяжести, его госпитализировали.

Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

По факту неосторожного обращения со взрывным предметом назначили служебное расследование.

Читайте: В Киеве от взрыва погиб гражданин РФ

К слову, в результате взрыва на автостоянке в Кропивницком пострадали четыре человека.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка