На военном полигоне в Черниговской области произошел взрыв неизвестного предмета.

В пгт Гончаровское (Черниговская область) военные нашли неизвестную взрывчатку. Они нарушили правила безопасности и обращения с взрывчатыми предметами, в результате чего произошел взрыв, сообщает оперативное командование Північ в Facebook.

Один из военных взял взрывчатку в руки и швырнул ее, после чего и произошел взрыв. В результате происшествия один человек получил ранения средней тяжести, его госпитализировали.

Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

По факту неосторожного обращения со взрывным предметом назначили служебное расследование.

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К слову, в результате взрыва на автостоянке в Кропивницком пострадали четыре человека.