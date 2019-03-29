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Факти / Надзвичайні події

Зніс вщент. На Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок

У Дніпропетровській області у Покровському районі у житловому будинку прогримів вибух.

Зніс вщент. На Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок

У результаті вибуху у приватному будинку постраждав чоловік, господар будинку. Його доставили у лікарню, стан стабільний. У чоловіка діагностували закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку, термічні опіки.

Будівля повністю зруйнована. При цьому вибухова хвиля пошкодила ще три будинки.

Вибух стався близько четвертої години вечора. Причина поки залишається невідомою. У поліції зазначають, що це схоже на побутовий газ. Вибух не супроводжувався пожежею.

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Читайте: Вибух на полігоні у Чернігівській області – постраждав військовий

Нагадаємо, що 27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

Джерело: ДСНС

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