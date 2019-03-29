У Дніпропетровській області у Покровському районі у житловому будинку прогримів вибух.

У результаті вибуху у приватному будинку постраждав чоловік, господар будинку. Його доставили у лікарню, стан стабільний. У чоловіка діагностували закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку, термічні опіки.

Будівля повністю зруйнована. При цьому вибухова хвиля пошкодила ще три будинки.

Вибух стався близько четвертої години вечора. Причина поки залишається невідомою. У поліції зазначають, що це схоже на побутовий газ. Вибух не супроводжувався пожежею.

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Нагадаємо, що 27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.