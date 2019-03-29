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Факты / Происшествия

Пожар в многоэтажке в Киеве: есть погибшие

Утром 29 марта в 16-этажном жилом дома Киева произошел пожар.

пожар в киеве

Около 8.20 в квартире на 4-м этаже 16-этажного дома на улице Автозаводской, 61, в Оболонском районе Киева произошел пожар. В результате погибли мужчина и женщина.

На место прибыли пожарные и во время разведки при входе в квартиру обнаружили женщину 1941 года рождения, которая находилась без сознания.

Ее передали медикам, но она скончалась в автомобиле скорой помощи.

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На кухне было найдено тело мужчины 1942 года рождения.

В 8:40 пожар был ликвидирован.

Было задействовано пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС и 23 человека личного состава.

Причина пожара устанавливается.

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Пожар в многоэтажке в Киеве: есть погибшие / 5 фотографий

Напомним, 7 марта на Киевщине в пожаре погибли двое малолетних детей.

Источник: ГСЧС

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