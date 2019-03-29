Вранці 29 березня в 16-поверховому житловому будинку Києва сталася пожежа.

Близько 8.20 в квартирі на 4-му поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Автозаводській, 61, в Оболонському районі Києва сталася пожежа. В результаті загинули чоловік і жінка.

На місце прибули пожежники і під час розвідки при вході в квартиру виявили жінку 1941 року народження, яка знаходилася без свідомості.

Її передали медикам, але вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

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На кухні було знайдено тіло чоловіка 1942 року народження.

В 8:40 пожежу було ліквідовано.

Було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 23 людини особового складу.

Причина пожежі встановлюється.





















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Нагадаємо, 7 березня на Київщині у пожежі загинули двоє малолітніх дітей.