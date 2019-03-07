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Факты / Украина / Общество

На Киевщине в пожаре погибли двое малолетних детей

Пожар случился в селе Синяк Вышгородского района. В доме находились малолетние дети и их бабушка.

На Киевщине в пожаре погибли двое малолетних детей

После устранения огня, спасатели осмотрели дом и обнаружили тела двои малолетних детей 1 и 3 года.

Бабушка осталась в живых, но получила значительные ожоги. На место происшествия вызвали карету скорой помощи, чтобы госпитализировать пожилую женщину.

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На Киевщине в пожаре погибли двое малолетних детей / 2 фотографии

Следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара. Известно, что родителей не было дома. Тела погибших детей направила на судебно-медицинскую экспертизу.

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По факту возбуждено уголовное производство ст.270 о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе столицы в автомобиле Mercedes застрелили потерпевшего по делу “бриллиантовых прокуроров” Сергея Киселева.

Источник: Нацполиция

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