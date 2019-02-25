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Пожежа на базах відпочинку у Затоці: згоріли 20 будівель

25 лютого в 04.20 на території баз відпочинку у Затоці (Одеська область) сталася пожежа.

пожар в затоке

25 лютого в 04.20 на території баз відпочинку в Затоці (Одеська область) сталася пожежа, пише прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, горіли будівлі на базах відпочинку Черемшина і Надзбручча.

Пожежники змогли локалізувати пожежу о 06.45 та ліквідувати о 08.25 на площі 800 м. кв.

Складність гасіння полягала в щільній забудові дерев’яними будинками і відсутністю обладнаного місця для збору води з моря.

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Вогнем було знищено знищено 20 будівель: 16-одноповерхових, три-двоповерхових та одне триповерхове.

Пожежникам вдалося врятувати 57 будівель, які розташувалися поруч.

Загиблих і постраждалих немає.

Встановлюється причина пожежі.

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Пожежа на базах відпочинку у Затоці: згоріли 20 будівель / 6 фотографий

Раніше у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.

Фото: ДСНС

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