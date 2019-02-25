25 лютого в 04.20 на території баз відпочинку у Затоці (Одеська область) сталася пожежа.
25 лютого в 04.20 на території баз відпочинку в Затоці (Одеська область) сталася пожежа, пише прес-служба ДСНС.
За даними рятувальників, горіли будівлі на базах відпочинку Черемшина і Надзбручча.
Пожежники змогли локалізувати пожежу о 06.45 та ліквідувати о 08.25 на площі 800 м. кв.
Складність гасіння полягала в щільній забудові дерев’яними будинками і відсутністю обладнаного місця для збору води з моря.
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Вогнем було знищено знищено 20 будівель: 16-одноповерхових, три-двоповерхових та одне триповерхове.
Пожежникам вдалося врятувати 57 будівель, які розташувалися поруч.
Загиблих і постраждалих немає.
Встановлюється причина пожежі.
Пожежа на базах відпочинку у Затоці: згоріли 20 будівель / 6 фотографий
Раніше у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.
Фото: ДСНС
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