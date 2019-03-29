У Миколаєві на вулиці безпритульний собака покусав вісьмох осіб. Експертиза підтвердила сказ у тварини.

Директор комунального підприємства Центр захисту тварин Олександр Голобродський підтвердив, що у собаки, що покусав вісім жителів Миколаєва, сказ.

За його словами, цього пса бачили на території Миколаївводоканалу, офтальмологічної лікарні та онколікарні, де він бився з місцевими собаками, які також були покусані.

– На території водоканалу покусані тварини були встановлені, і ми їх відловили. Решта собак, які мали контакт зі скаженою твариною, встановлюються, – сказав він.

У Центрі захисту тварин також повідомили, що у Миколаєві 28 березня зловили собаку з ознаками сказу, а сьогодні вранці він помер.

У лікарню вже звернулися п’ятеро постраждалих – їм зроблять профілактичні щеплення від сказу, ще троє відмовилися від допомоги.

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До слова, у листопаді у Миколаєві на вулиці собаки покусали дітей та вагітну жінку.

Джерело: Новости N