23-летнего украинском, который топором убил мужчину в игровом зале в городе Любонь (Польша), приговорили к 15 годам лишения свободы.

Украинец совершил преступление в городе Любонь неподалеку от Познани. Это произошло 28 января прошлого года. Он убил мужчину топором, а затем поджег помещение игровых автоматов.

Сам человек до сих пор не может объяснить мотив преступления и искренне раскаивается в содеянном.

– Я не знаю, как это произошло, я не могу этого объяснить. Мне очень жаль и очень обидно, что так. Я хотел бы это исправить, вернуть время. Мне очень жаль, что я потерял свою жизнь, а прежде всего, забрал жизнь другого человека, – говорит он.

Также украинец добавил, что погибший ничего плохого ему не сделал. Он признался, что находился под воздействием наркотических средств и потерял самообладание.

За такое преступление предусмотрено от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Читайте: В Одессе мужчина напал с топором на полицейского и был застрелен

К слову, в Польше произошла потасовка между гражданами Украины и Грузии. В результате чего погиб грузин.

Источник: Польское радио