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Украинца обвинили в убийстве в Польше – грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше произошла потасовка между гражданами Украины и Грузии. В результате чего погиб грузин.

Украинца обвинили в убийстве в Польше – грозит до 10 лет тюрьмы

На севере Польши в селе Глисьно-Вельке в результате драки с применением ножей погиб 25-летний гражданин Грузии, еще один человек был госпитализирован.

Правоохранители задержали трех человек.

– Обвинение предъявлено гражданину Украины. Двух грузин, которых задержали по делу, после допроса в качестве свидетелей отпустили, – рассказал районный прокурор в Битуви Рышард Кшемяновский.

Украинца арестовали, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуроры планируют предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке.

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Сейчас это не позволяет сделать состояние его здоровья, мужчина находится в коме.

Ранее Факты ICTV писали, что на  юго-западе Польши произошло ДТП, в результате которого погибли три украинца.

Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

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