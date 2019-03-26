В Польше произошла потасовка между гражданами Украины и Грузии. В результате чего погиб грузин.

На севере Польши в селе Глисьно-Вельке в результате драки с применением ножей погиб 25-летний гражданин Грузии, еще один человек был госпитализирован.

Правоохранители задержали трех человек.

– Обвинение предъявлено гражданину Украины. Двух грузин, которых задержали по делу, после допроса в качестве свидетелей отпустили, – рассказал районный прокурор в Битуви Рышард Кшемяновский.

Украинца арестовали, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуроры планируют предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке.

Читайте: В Польше попал в аварию автобус из Киева – есть жертвы

Сейчас это не позволяет сделать состояние его здоровья, мужчина находится в коме.

Ранее Факты ICTV писали, что на юго-западе Польши произошло ДТП, в результате которого погибли три украинца.