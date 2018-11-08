В Одессе погиб подозреваемый в убийстве, которого застрелил полицейский при задержании.

В Одессе участковый смертельно ранил мужчину, которого подозревали в убийстве. Случай произошел, когда полицейские пришли по адресу, где должен был находиться разыскиваемый.

Об этом сообщает советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

При встрече с правоохранителями мужчина начал оказывать сопротивление и схватился за топор. Бросившись на полицейского, он начал убегать. Тогда участковый принял решение применить пистолет. Огнестрельное ранение, которое получил мужчина, оказалось смертельным.

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По словам Форостяка, убитого разыскивали по подозрению в убийстве, которое произошло 2 ноября. Тогда на кладбище был убит учитель.

Отмечается, что момент убийства видели свидетели.

Напомним, в Киеве оправдали бизнесмена-боксера, подозреваемого в избиении полицейского.