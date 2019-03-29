23-річного українця, який сокирою вбив чоловіка в ігровому залі у місті Любонь (Польша), засудили до 15 років позбавлення волі.

Українець скоїв злочин у місті Любонь неподалік Познаня. Це сталося 28 січня минулого року. Він вбив чоловіка сокирою, а потім підпалив приміщення ігрових автоматів.

Сам чоловік досі не може пояснити мотив злочину та щиро розкаюється у скоєному.

– Я не знаю, як це сталося, я не можу цього пояснити. Мені дуже жаль і дуже прикро, що так є. Я хотів би це виправити, повернути час. Мені дуже жаль, що я змарнував своє життя, а передусім, що забрав життя в іншої людини, – каже він.

Також українець додав, що загиблий нічого поганого йому не зробив. Він зізнався, що перебував під впливом наркотичних засобів, втратив самовладання.

За такий злочин передбачено від 8 до 25 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

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До речі, у Польщі сталася бійка між громадянами України та Грузії. Внаслідок чого загинув грузин.

Джерело: Польське радіо