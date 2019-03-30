В Донецкой области полицейские задержали мужчину, который ограбил и изнасиловал 90-летнюю женщину.
Заместитель главы полиции Донецкой области Артем Кисько сообщил в Facebook, что в Мариуполе (Донецкая область) полицейские задержали мужчину, который неоднократно проникал в дом 90-летней женщины, грабил и насиловал ее.
Преступник трижды появлялся в квартире женщины. Последние два раза для того, чтобы изнасиловать ее.
Задержать мужчину полицейским помог окурок. Подозреваемый курил сигареты, которые продавались только в одном магазине в зоне преступления.
– Продавец вспомнила, кто покупал в день последнего эпизода преступления эту марку, и помогла полицейским составить фоторобот. А дальше уже оперативники установили его личность, – рассказал Кисько.
Читайте: Тело нашли в багажнике: модель Playboy арестовали за убийство
Правоохранители устроили засаду в месте возможного появления преступника и задержали его.
К слову, в Киевской области муж избил жену и выбросил ее из окна четвертого этажа.
Фото: Артем Кисько