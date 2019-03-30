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В Донецькій області чоловік пограбував і зґвалтував 90-річну жінку

В Донецькій області поліцейські затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував 90-річну жінку.

В Донецькій області чоловік пограбував і зґвалтував 90-річну жінку

Заступник голови поліції Донеччини Артем Кисько повідомив у Facebook, що у Маріуполі (Донецька область) поліцейські затримали чоловіка, який неодноразово проникав до будинку 90-річної жінки, грабував і ґвалтував її.

Злочинець тричі з’являвся у квартирі жінки. Останні два рази для того, аби зґвалтувати її.

Затримати чоловіка поліцейським допоміг недопалок. Підозрюваний курив сигарети, які продавалися тільки в одному магазині у зоні злочину.

– Продавець згадала, хто купував в день останнього епізоду злочину цю марку, і допомогла поліцейським скласти фоторобот. А далі вже оперативники встановили його особу, – розповів Кисько.

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Правоохоронці влаштували засідку у місці можливої появи злочинця і затримали його.

До слова, у Київській області чоловік побив дружину і викинув її з вікна четвертого поверху.

Фото: Артем Кисько

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