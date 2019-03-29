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Факты / Происшествия

В Фастове мужчина избил и выкинул жену с четвертого этажа

В Фастове Киевской области во время ссоры мужчина выбросил свою жену из окна четвертого этажа.

В Фастове мужчина избил и выкинул жену с четвертого этажа

От полученных травм женщина скончалась на месте еще до прибытия скорой помощи. Перед тем, как выкинуть ее из окна, мужчина изрядно ее избил, он нанес жене несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придавил.

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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К слову, в одном из сел в Харьковской области 40-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего пятилетнего сына.

Источник: Прокуратура Киева

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