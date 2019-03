Тело доктора нашли в багажнике машины. Экспертиза показала, что мужчину несколько раз ударили тупым предметом по голове.

Келси Тернер арестовали через две недели после ужасной находки.

Фотографию девушки опубликовала полиция Лас-Вегаса.

Мать Келси Тернер рассказала, что ее дочь была знакома с доктором и какой-то время оплачивал ей аренду квартиры.

Девушка снималась для мужских журналов, в частности Playboy Италия и Максим.

On March 7, 2019, an abandoned vehicle was located on State Route 147, near mile marker 14 with a deceased male inside the trunk. An investigation by #LVMPD Homicide Detectives led to the arrest of 25-year-old Kelsey Turner in this incident. #LVMPDnews pic.twitter.com/rjYYJNeL3G

— LVMPD (@LVMPD) 28 марта 2019 г.