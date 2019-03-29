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Тело нашли в багажнике: модель Playboy арестовали за убийство

25-летнюю модель Playboy Келси Тернер арестовали по подозрению в убийстве 71-летнего детского психиатра.

Тело нашли в багажнике: модель Playboy арестовали за убийство

Тело доктора нашли в багажнике машины. Экспертиза показала, что мужчину несколько раз ударили тупым предметом по голове.

Келси Тернер арестовали через две недели после ужасной находки.

Фотографию девушки опубликовала полиция Лас-Вегаса.

Мать Келси Тернер рассказала, что ее дочь была знакома с доктором и какой-то время оплачивал ей аренду квартиры.

Девушка снималась для мужских журналов, в частности Playboy Италия и Максим.

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К слову, в Нью-Йорке бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли, выпав из окна отеля Gotham на 25 этаже.

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