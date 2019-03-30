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Факты / Происшествия

В Одессе Opel на евробляхах влетел в гвардейцев: один погибший, пятеро травмированы

Во время ДТП в Одессе погиб один человек, еще пятеро травмированы.

В Одессе Opel на евробляхах влетел в гвардейцев: один погибший, пятеро травмированы

В Одессе на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского автомобиль на еврономерах Opel Omega сбил трех военных.

ДТП произошло в результате столкновения с автомобилем Mercedes.

По данным Нацполиции, на месте ДТП погиб военнослужащий, который заступил на патрулирование города накануне выборов на территории Суворовского района. Как сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, погибшим оказался 23-летний Виталий Флоря.

Еще пять человек травмированы.

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В Одессе Opel на евробляхах влетел в гвардейцев: один погибший, пятеро травмированы / 3 фотографии

Среди пострадавших двое нацгвардийцев и трое гражданских.

По словам советника руководителя ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, водитель автомобиля Opel проехал на большой скорости на желтый цвет светофора. После этого потерял управление и вылетел на тротуар, где находились военные.

Водитель Opel Omega задержан по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве бензовоз переехал пешехода.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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