В Винницкой области водитель Volkswagen не справился с управлением и влетел в отбойник.

В селе Дорожное (Винницкая область) водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате чего врезался в отбойник.

В результате ДТП авто разорвало пополам. 31-летний водитель и 32-летняя пассажирка погибли от полученных травм.

Все причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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