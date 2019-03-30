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Факти / Надзвичайні події

В Одесі Opel на євробляхах влетів у гвардійців: один загиблий, п’ятеро травмовано

Під час ДТП в Одесі загинула одна людина, ще п’ятеро травмовані.

В Одесі Opel на євробляхах влетів у гвардійців: один загиблий, п’ятеро травмовано

В Одесі на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського автомобіль на єврономерах Opel Omega збив трьох військових.

ДТП сталася внаслідок зіткнення з автомобілем Mercedes.

За даними Нацполіції, на місці ДТП загинув військовослужбовець, який заступив на патрулювання міста напередодні виборів на території Суворовсього району. Як повідомив керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, загиблим виявився 23-річний Віталій Флоря.

Ще п’ятеро осіб травмовано.

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В Одесі Opel на євробляхах влетів у гвардійців: один загиблий, п’ятеро травмовано / 3 фотографии

Серед постраждалих двоє нацгвардійців та троє цивільних.

За словами радника керівника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка, водій автомобіля Opel проїхав на великій швидкості на жовтий колір світлофора. Після цього втратив керування і вилетів на тротуар, де знаходилися військові.

Водія Opel Omega затримано за статею 208 Кримінального кодексу України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві бензовоз переїхав пішохода.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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