У канадській провінції Британська Колумбія дві голодні пуми напали на 4-річного хлопчика.

У місцевому парку міста Лейк-Ковічан на маленького хлопчика накинулися хижаки. Він отримав важкі травми шиї, голови та рук. Його на вертольоті госпіталізували до лікарні.

У парку він гуляв під наглядом неповнолітньої дівчинки. Під час огляду території парку, рятувальники знайшли пум. Зазвичай вони не нападають на людей, але ці були сильно голодні. Тому рятувальникам нічого не залишалося, як застрелити пум.

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До речі, у зоопарку штату Арізона США ягуар напав на жінку, яка всупереч правилам безпеки вирішила зробити селфі біля вольєра хижака.

Джерело: CTV