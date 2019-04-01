В Нацполиции рассказали, что во время выборов президента Украины было зафиксировано более 2 тыс. нарушений.

Национальная полиция Украина зафиксировала 2 605 нарушений на выборах президента Украины.

По факту 61 правонарушения открыли уголовные производства. Больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Днепропетровской области – 16.

По всей Украине на избирательных участках работали 32 800 полицейских.

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– Такого количества было вполне достаточно, чтобы часть из них могла отдыхать, а другие спокойно дежурили в обычном режиме по всей территории Украины, – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Ранее Факты ICTV писали, что во время выборов 2019 было немало курьезов: драка наблюдателей, потерянные ключи от шкафа с бюллетенями и странные нарушения самих избирателей.