У Нацполіції розповіли, що під час виборів президента України було зафіксовано понад 2 тис. порушень.

Національна поліція України зафіксувала 2605 порушень на виборах президента України.

За фактом 61 правопорушення відкрили кримінальні провадження. Найбільше кримінальних правопорушень зареєстрували у Дніпропетровській області – 16.

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По всій Україні на виборчих дільницях працювали 32 800 поліцейських.

– Такої кількості було цілком достатньо, аби частина з них могла відпочивати, а інші спокійно чергували у звичайному режимі по всій території України, – зазначив очільник Нацполіції України Сергій Князєв.

Раніше Факти ICTV писали, що під час виборів 2019 було чимало курйозів: бійка спостерігачів, загублені ключі від шафи з бюлетенями та дивакуваті порушення самих виборців.