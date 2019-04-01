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Факты / Украина / Политика

Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

В Украине продолжается подсчет голосов на выборах президента. Факты ICTV оперативно публикуют результаты ЦИК.

Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

31 марта в 20.00 закрылись все избирательные участки, на которых украинцы могли проголосовать за будущего президента Украины.

На данный момент в ЦИК проводит подсчет голосов.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Центризбирком обнародовали данные по явке избирателей на выборах президента. Средние результаты 187 округов – 63,52%.

Лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола 30,6% стал Владимир Зеленский. На втором месте Петр Порошенко – 17,8% голосов, а третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2%.

00.10 ЦИК обработала 1.29% протоколов – это 81 759 голоса.

Лидирует Владимир Зеленский с результатом 27.33% (22348 голоса)

Петр Порошенко набирает 17.53% (14339 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 16.09% (13162 голосов).

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Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН) / 2 фотографии
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