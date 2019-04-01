Во время выборов 2019 было немало курьезов: драка наблюдателей, потерянные ключи от шкафа с бюллетенями и странные нарушения самих избирателей.

Среди курьезов на выборах 2019 в ЦИК отметили драку двух наблюдателей от общественных организаций.

– Причина конфликта была в том, что каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушения избирательного законодательства, – рассказывает заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

На Сумщине избиратель пытался во рту вынести бюллетень с участка.

– Члены комиссии это увидели и прямо изо рта вытащили бюллетень. Объяснить свои действия он не смог, – говорят в ЦИК.

А на одном из избирательных участков на Львовщине произошел курьез с ключами. Там потеряли ключи от шкафа, где хранились бюллетени. Поэтому пришлось открывать шкаф болгаркой.

– Ни один бюллетень не пострадал, – говорит Радченко.

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Напомним, что Факты ICTV публиковали результаты первого тура выборов президента по экзит-пола.