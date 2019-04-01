PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Драка наблюдателей, потерянные ключи и бюллетень во рту: курьезы во время выборов 2019

Во время выборов 2019 было немало курьезов: драка наблюдателей, потерянные ключи от шкафа с бюллетенями и странные нарушения самих избирателей.

Драка наблюдателей, потерянные ключи и бюллетень во рту: курьезы во время выборов 2019

Среди курьезов на выборах 2019 в ЦИК отметили драку двух наблюдателей от общественных организаций.

– Причина конфликта была в том, что каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушения избирательного законодательства, – рассказывает заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

На Сумщине избиратель пытался во рту вынести бюллетень с участка.

– Члены комиссии это увидели и прямо изо рта вытащили бюллетень. Объяснить свои действия он не смог, – говорят в ЦИК.

А на одном из избирательных участков на Львовщине произошел курьез с ключами. Там потеряли ключи от шкафа, где хранились бюллетени. Поэтому пришлось открывать шкаф болгаркой.

– Ни один бюллетень не пострадал, – говорит Радченко.

Читайте: Самое массовое нарушение на выборах 2019

Напомним, что Факты ICTV публиковали результаты первого тура выборов президента по экзит-пола.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За кого проголосовали военные ООС на выборах 2019
Подсчитано 97,02% голосов. Кого выбрали украинцы за границей
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Подсчитаны 60% голосов на выборах 2019 – кто лидирует
На избирательном участке в Полтавской области избили полицейского
Может быть много сюрпризов: Айвазовская о втором туре выборов
Выборы президента Украины: закрылся последний избирательный участок за рубежом
День дурака: как шутят 1 апреля о результатах выборов президента
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка