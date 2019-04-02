В детском саду Львова отравились четверо детей, трое из них находятся в больнице.

Воспитанники одного из львовских дошкольных учреждений попали в больницу из-за пищевого отравления.

Трое детей находятся на лечении в медицинском учреждении, один мальчик отпущен домой.

Как сообщают в ГУ Нацполиции во Львовской области, к ним поступило сообщение о том, что в одну из больниц во Львове в период от 29 марта до 1 апреля было доставлено четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом острая кишечная инфекция.

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Правоохранителями были назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства отравления детей.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали об отравлении детей в детском саду Тернополя.